Kogin by Virtuals (KOGIN) Informasjon Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/4082 Kjøp KOGIN nå!

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kogin by Virtuals (KOGIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.97K $ 57.97K $ 57.97K Total forsyning: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M Sirkulerende forsyning: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.97K $ 57.97K $ 57.97K All-time high: $ 0.00121356 $ 0.00121356 $ 0.00121356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kogin by Virtuals (KOGIN) pris

Kogin by Virtuals (KOGIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kogin by Virtuals (KOGIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOGIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOGIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOGINs tokenomics, kan du utforske KOGIN tokenets livepris!

KOGIN prisforutsigelse Vil du vite hvor KOGIN kan være på vei? Vår KOGIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOGIN tokenets prisforutsigelse nå!

