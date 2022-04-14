KITNET TOKEN (KITNET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KITNET TOKEN (KITNET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KITNET TOKEN (KITNET) Informasjon Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Offisiell nettside: https://www.kitnettoken.com.br Teknisk dokument: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Kjøp KITNET nå!

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KITNET TOKEN (KITNET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.77K $ 77.77K $ 77.77K Total forsyning: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Sirkulerende forsyning: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 347.09K $ 347.09K $ 347.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038475 $ 0.00038475 $ 0.00038475 Lær mer om KITNET TOKEN (KITNET) pris

KITNET TOKEN (KITNET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KITNET TOKEN (KITNET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KITNET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KITNET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KITNETs tokenomics, kan du utforske KITNET tokenets livepris!

KITNET prisforutsigelse Vil du vite hvor KITNET kan være på vei? Vår KITNET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KITNET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!