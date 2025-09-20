KITNET TOKEN (KITNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00037801 $ 0.00037801 $ 0.00037801 24 timer lav $ 0.00038711 $ 0.00038711 $ 0.00038711 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00037801$ 0.00037801 $ 0.00037801 24 timer høy $ 0.00038711$ 0.00038711 $ 0.00038711 All Time High $ 0.00093837$ 0.00093837 $ 0.00093837 Laveste pris $ 0.00033884$ 0.00033884 $ 0.00033884 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) +4.94% Prisendring (7D) +4.94%

KITNET TOKEN (KITNET) sanntidsprisen er $0.00038581. I løpet av de siste 24 timene har KITNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00037801 og et toppnivå på $ 0.00038711, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KITNET er $ 0.00093837, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033884.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KITNET endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og +4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KITNET TOKEN (KITNET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.98K$ 77.98K $ 77.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 348.05K$ 348.05K $ 348.05K Opplagsforsyning 202.12M 202.12M 202.12M Total forsyning 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

Nåværende markedsverdi på KITNET TOKEN er $ 77.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KITNET er 202.12M, med en total tilgang på 902117279.1336346. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.05K.