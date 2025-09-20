Dagens KITNET TOKEN livepris er 0.00038581 USD. Spor prisoppdateringer for KITNET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KITNET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KITNET TOKEN livepris er 0.00038581 USD. Spor prisoppdateringer for KITNET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KITNET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KITNET TOKEN Pris (KITNET)

1 KITNET til USD livepris:

$0.00038581
+0.60%1D
KITNET TOKEN (KITNET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:17:52 (UTC+8)

KITNET TOKEN (KITNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00037801
24 timer lav
$ 0.00038711
24 timer høy

$ 0.00037801
$ 0.00038711
$ 0.00093837
$ 0.00033884
--

+0.67%

+4.94%

+4.94%

KITNET TOKEN (KITNET) sanntidsprisen er $0.00038581. I løpet av de siste 24 timene har KITNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00037801 og et toppnivå på $ 0.00038711, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KITNET er $ 0.00093837, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033884.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KITNET endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og +4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KITNET TOKEN (KITNET) Markedsinformasjon

$ 77.98K
--
$ 348.05K
202.12M
902,117,279.1336346
Nåværende markedsverdi på KITNET TOKEN er $ 77.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KITNET er 202.12M, med en total tilgang på 902117279.1336346. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.05K.

KITNET TOKEN (KITNET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KITNET TOKEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KITNET TOKEN til USD ble $ -0.0000112594.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KITNET TOKEN til USD ble $ -0.0000234086.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KITNET TOKEN til USD ble $ -0.00009814757211267535.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.67%
30 dager$ -0.0000112594-2.91%
60 dager$ -0.0000234086-6.06%
90 dager$ -0.00009814757211267535-20.28%

Hva er KITNET TOKEN (KITNET)

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

KITNET TOKEN (KITNET) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KITNET TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KITNET TOKEN (KITNET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KITNET TOKEN (KITNET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KITNET TOKEN.

Sjekk KITNET TOKENprisprognosen nå!

KITNET til lokale valutaer

KITNET TOKEN (KITNET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KITNET TOKEN (KITNET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KITNET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KITNET TOKEN (KITNET)

Hvor mye er KITNET TOKEN (KITNET) verdt i dag?
Live KITNET prisen i USD er 0.00038581 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KITNET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KITNET til USD er $ 0.00038581. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KITNET TOKEN?
Markedsverdien for KITNET er $ 77.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KITNET?
Den sirkulerende forsyningen av KITNET er 202.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKITNET ?
KITNET oppnådde en ATH-pris på 0.00093837 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KITNET?
KITNET så en ATL-pris på 0.00033884 USD.
Hva er handelsvolumet til KITNET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KITNET er -- USD.
Vil KITNET gå høyere i år?
KITNET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KITNET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:17:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

