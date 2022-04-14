KIP (KIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIP (KIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIP (KIP) Informasjon Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development. Offisiell nettside: https://kip.pro Kjøp KIP nå!

KIP (KIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIP (KIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 648.28K $ 648.28K $ 648.28K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M All-time high: $ 0.0447057 $ 0.0447057 $ 0.0447057 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00033049 $ 0.00033049 $ 0.00033049 Lær mer om KIP (KIP) pris

KIP (KIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIP (KIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIPs tokenomics, kan du utforske KIP tokenets livepris!

