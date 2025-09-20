KIP (KIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00036522 $ 0.00036522 $ 0.00036522 24 timer lav $ 0.00039337 $ 0.00039337 $ 0.00039337 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00036522$ 0.00036522 $ 0.00036522 24 timer høy $ 0.00039337$ 0.00039337 $ 0.00039337 All Time High $ 0.0447057$ 0.0447057 $ 0.0447057 Laveste pris $ 0.00035098$ 0.00035098 $ 0.00035098 Prisendring (1H) +0.91% Prisendring (1D) -3.37% Prisendring (7D) -8.54% Prisendring (7D) -8.54%

KIP (KIP) sanntidsprisen er $0.00037462. I løpet av de siste 24 timene har KIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00036522 og et toppnivå på $ 0.00039337, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIP er $ 0.0447057, mens den rekordlave prisen er $ 0.00035098.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIP endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, -3.37% over 24 timer og -8.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KIP (KIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 734.83K$ 734.83K $ 734.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Opplagsforsyning 1.96B 1.96B 1.96B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KIP er $ 734.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIP er 1.96B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.75M.