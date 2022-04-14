KIM Token (KIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIM Token (KIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIM Token (KIM) Informasjon Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Offisiell nettside: https://www.kim.exchange/ Teknisk dokument: https://docs.kim.exchange/ Kjøp KIM nå!

KIM Token (KIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIM Token (KIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 451.78K $ 451.78K $ 451.78K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 451.78K $ 451.78K $ 451.78K All-time high: $ 0.04177886 $ 0.04177886 $ 0.04177886 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045167 $ 0.00045167 $ 0.00045167 Lær mer om KIM Token (KIM) pris

KIM Token (KIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIM Token (KIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIMs tokenomics, kan du utforske KIM tokenets livepris!

KIM prisforutsigelse Vil du vite hvor KIM kan være på vei? Vår KIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIM tokenets prisforutsigelse nå!

