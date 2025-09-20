KIM Token (KIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04177886$ 0.04177886 $ 0.04177886 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.10% Prisendring (1D) -0.09% Prisendring (7D) -3.99% Prisendring (7D) -3.99%

KIM Token (KIM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIM er $ 0.04177886, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIM endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KIM Token (KIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 456.28K$ 456.28K $ 456.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 456.28K$ 456.28K $ 456.28K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KIM Token er $ 456.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 456.28K.