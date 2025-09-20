KickPad (KPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0011974 $ 0.0011974 $ 0.0011974 24 timer lav $ 0.00120602 $ 0.00120602 $ 0.00120602 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0011974$ 0.0011974 $ 0.0011974 24 timer høy $ 0.00120602$ 0.00120602 $ 0.00120602 All Time High $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) +7.79% Prisendring (7D) +7.79%

KickPad (KPAD) sanntidsprisen er $0.00120062. I løpet av de siste 24 timene har KPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0011974 og et toppnivå på $ 0.00120602, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KPAD er $ 4.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KPAD endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og +7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KickPad (KPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.08K$ 68.08K $ 68.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 244.54K$ 244.54K $ 244.54K Opplagsforsyning 56.73M 56.73M 56.73M Total forsyning 203,768,315.0 203,768,315.0 203,768,315.0

Nåværende markedsverdi på KickPad er $ 68.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KPAD er 56.73M, med en total tilgang på 203768315.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 244.54K.