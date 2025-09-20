Kensei (KENSEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.95% Prisendring (7D) +28.54% Prisendring (7D) +28.54%

Kensei (KENSEI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KENSEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KENSEI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KENSEI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.95% over 24 timer og +28.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kensei (KENSEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 45.06B 45.06B 45.06B Total forsyning 45,063,617,957.09985 45,063,617,957.09985 45,063,617,957.09985

Nåværende markedsverdi på Kensei er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KENSEI er 45.06B, med en total tilgang på 45063617957.09985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.