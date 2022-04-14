Kensei (KENSEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kensei (KENSEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kensei (KENSEI) Informasjon $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Offisiell nettside: https://kenseishido.xyz Teknisk dokument: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Kjøp KENSEI nå!

Kensei (KENSEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kensei (KENSEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Total forsyning: $ 45.06B $ 45.06B $ 45.06B Sirkulerende forsyning: $ 45.06B $ 45.06B $ 45.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kensei (KENSEI) pris

Kensei (KENSEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kensei (KENSEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KENSEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KENSEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KENSEIs tokenomics, kan du utforske KENSEI tokenets livepris!

KENSEI prisforutsigelse Vil du vite hvor KENSEI kan være på vei? Vår KENSEI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KENSEI tokenets prisforutsigelse nå!

