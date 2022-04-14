Kasper (KASPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kasper (KASPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kasper (KASPER) Informasjon Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project. Offisiell nettside: https://www.kaspercoin.net Kjøp KASPER nå!

Kasper (KASPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kasper (KASPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Total forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Sirkulerende forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M All-time high: $ 0.00181614 $ 0.00181614 $ 0.00181614 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kasper (KASPER) pris

Kasper (KASPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kasper (KASPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KASPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KASPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KASPERs tokenomics, kan du utforske KASPER tokenets livepris!

