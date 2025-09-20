Kasper (KASPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00181614$ 0.00181614 $ 0.00181614 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) +6.33% Prisendring (7D) -19.84% Prisendring (7D) -19.84%

Kasper (KASPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KASPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KASPER er $ 0.00181614, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KASPER endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, +6.33% over 24 timer og -19.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kasper (KASPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Opplagsforsyning 28.70B 28.70B 28.70B Total forsyning 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kasper er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KASPER er 28.70B, med en total tilgang på 28700000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17M.