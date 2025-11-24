Karum pris i dag

Sanntids Karum (KARUM) pris i dag er $ 0.052231, med en 1.11% endring de siste 24 timene. Nåværende KARUM til USD konverteringssats er $ 0.052231 per KARUM.

Karum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 770,578, med en sirkulerende forsyning på 14.70M KARUM. I løpet av de siste 24 timene KARUM har den blitt handlet mellom $ 0.051893(laveste) og $ 0.053701 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.475405, mens tidenes laveste notering var $ 0.02672377.

Kortsiktig har KARUM beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og -29.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Karum (KARUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 770.58K$ 770.58K $ 770.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 14.70M 14.70M 14.70M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Karum er $ 770.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KARUM er 14.70M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.