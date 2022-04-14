JINX (JINX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JINX (JINX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.

JINX (JINX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JINX (JINX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.40K $ 43.40K $ 43.40K Total forsyning: $ 789.86M $ 789.86M $ 789.86M Sirkulerende forsyning: $ 789.86M $ 789.86M $ 789.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.40K $ 43.40K $ 43.40K All-time high: $ 0.00288201 $ 0.00288201 $ 0.00288201 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om JINX (JINX) pris

JINX (JINX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JINX (JINX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JINX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JINX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JINXs tokenomics, kan du utforske JINX tokenets livepris!

