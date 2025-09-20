JINX (JINX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005791 $ 0.00005791 $ 0.00005791 24 timer lav $ 0.00005998 $ 0.00005998 $ 0.00005998 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005791$ 0.00005791 $ 0.00005791 24 timer høy $ 0.00005998$ 0.00005998 $ 0.00005998 All Time High $ 0.00288201$ 0.00288201 $ 0.00288201 Laveste pris $ 0.00001599$ 0.00001599 $ 0.00001599 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) -8.97% Prisendring (7D) -8.97%

JINX (JINX) sanntidsprisen er $0.00005883. I løpet av de siste 24 timene har JINX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005791 og et toppnivå på $ 0.00005998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JINX er $ 0.00288201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001599.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JINX endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -8.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JINX (JINX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Opplagsforsyning 789.87M 789.87M 789.87M Total forsyning 789,869,011.2832961 789,869,011.2832961 789,869,011.2832961

Nåværende markedsverdi på JINX er $ 46.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JINX er 789.87M, med en total tilgang på 789869011.2832961. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.47K.