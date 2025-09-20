Jim (JIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -4.18% Prisendring (7D) -8.17% Prisendring (7D) -8.17%

Jim (JIM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIM endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -4.18% over 24 timer og -8.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jim (JIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 685.65K$ 685.65K $ 685.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 893.64K$ 893.64K $ 893.64K Opplagsforsyning 228.88B 228.88B 228.88B Total forsyning 298,312,106,234.6553 298,312,106,234.6553 298,312,106,234.6553

Nåværende markedsverdi på Jim er $ 685.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JIM er 228.88B, med en total tilgang på 298312106234.6553. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 893.64K.