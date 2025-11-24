Janitor pris i dag

Sanntids Janitor (JANITOR) pris i dag er $ 0.00032593, med en 1.19% endring de siste 24 timene. Nåværende JANITOR til USD konverteringssats er $ 0.00032593 per JANITOR.

Janitor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 293,499, med en sirkulerende forsyning på 900.00M JANITOR. I løpet av de siste 24 timene JANITOR har den blitt handlet mellom $ 0.0003157(laveste) og $ 0.00034334 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01646713, mens tidenes laveste notering var $ 0.00030588.

Kortsiktig har JANITOR beveget seg +1.20% i løpet av den siste timen og -21.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Janitor (JANITOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 293.50K$ 293.50K $ 293.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.11K$ 326.11K $ 326.11K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

