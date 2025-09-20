Janet (JANET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01619013$ 0.01619013 $ 0.01619013 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -4.84% Prisendring (7D) -4.84%

Janet (JANET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JANET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JANET er $ 0.01619013, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JANET endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -4.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Janet (JANET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.57K$ 103.57K $ 103.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.57K$ 103.57K $ 103.57K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Janet er $ 103.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JANET er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 103.57K.