Internosaur ($INTERN) Informasjon
The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape!
Internosaur ($INTERN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Internosaur ($INTERN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Internosaur ($INTERN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Internosaur ($INTERN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $INTERN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $INTERN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $INTERNs tokenomics, kan du utforske $INTERN tokenets livepris!
$INTERN prisforutsigelse
Vil du vite hvor $INTERN kan være på vei? Vår $INTERN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.