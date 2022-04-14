Internosaur ($INTERN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Internosaur ($INTERN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Internosaur ($INTERN) Informasjon The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities.

Internosaur ($INTERN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Internosaur ($INTERN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.29K $ 78.29K $ 78.29K Total forsyning: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Sirkulerende forsyning: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.29K $ 78.29K $ 78.29K All-time high: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Internosaur ($INTERN) pris

Internosaur ($INTERN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Internosaur ($INTERN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $INTERN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $INTERN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $INTERNs tokenomics, kan du utforske $INTERN tokenets livepris!

$INTERN prisforutsigelse Vil du vite hvor $INTERN kan være på vei? Vår $INTERN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

