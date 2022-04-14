Internet Token (INT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Internet Token (INT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Internet Token (INT) Informasjon The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Offisiell nettside: https://theinternettoken.com/ Kjøp INT nå!

Internet Token (INT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Internet Token (INT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 849.60M $ 849.60M $ 849.60M Sirkulerende forsyning: $ 380.60M $ 380.60M $ 380.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M All-time high: $ 0.096725 $ 0.096725 $ 0.096725 All-Time Low: $ 0.00149396 $ 0.00149396 $ 0.00149396 Nåværende pris: $ 0.0035759 $ 0.0035759 $ 0.0035759 Lær mer om Internet Token (INT) pris

Internet Token (INT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Internet Token (INT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTs tokenomics, kan du utforske INT tokenets livepris!

INT prisforutsigelse Vil du vite hvor INT kan være på vei? Vår INT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INT tokenets prisforutsigelse nå!

