Internet Token (INT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00373754 $ 0.00373754 $ 0.00373754 24 timer lav $ 0.00395607 $ 0.00395607 $ 0.00395607 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00373754$ 0.00373754 $ 0.00373754 24 timer høy $ 0.00395607$ 0.00395607 $ 0.00395607 All Time High $ 0.096725$ 0.096725 $ 0.096725 Laveste pris $ 0.00149396$ 0.00149396 $ 0.00149396 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -7.82% Prisendring (7D) -7.82%

Internet Token (INT) sanntidsprisen er $0.00384718. I løpet av de siste 24 timene har INT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00373754 og et toppnivå på $ 0.00395607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INT er $ 0.096725, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet Token (INT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Opplagsforsyning 380.60M 380.60M 380.60M Total forsyning 849,597,225.2996937 849,597,225.2996937 849,597,225.2996937

Nåværende markedsverdi på Internet Token er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INT er 380.60M, med en total tilgang på 849597225.2996937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.27M.