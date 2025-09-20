Dagens Internet Token livepris er 0.00384718 USD. Spor prisoppdateringer for INT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Internet Token livepris er 0.00384718 USD. Spor prisoppdateringer for INT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Internet Token Logo

Internet Token Pris (INT)

Ikke oppført

1 INT til USD livepris:

$0.00384471
$0.00384471$0.00384471
-2.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Internet Token (INT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:44:01 (UTC+8)

Internet Token (INT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00373754
$ 0.00373754$ 0.00373754
24 timer lav
$ 0.00395607
$ 0.00395607$ 0.00395607
24 timer høy

$ 0.00373754
$ 0.00373754$ 0.00373754

$ 0.00395607
$ 0.00395607$ 0.00395607

$ 0.096725
$ 0.096725$ 0.096725

$ 0.00149396
$ 0.00149396$ 0.00149396

+0.12%

-2.59%

-7.82%

-7.82%

Internet Token (INT) sanntidsprisen er $0.00384718. I løpet av de siste 24 timene har INT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00373754 og et toppnivå på $ 0.00395607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INT er $ 0.096725, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet Token (INT) Markedsinformasjon

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

380.60M
380.60M 380.60M

849,597,225.2996937
849,597,225.2996937 849,597,225.2996937

Nåværende markedsverdi på Internet Token er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INT er 380.60M, med en total tilgang på 849597225.2996937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.27M.

Internet Token (INT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Internet Token til USD ble $ -0.000102368783850398.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Internet Token til USD ble $ +0.0001176625.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Internet Token til USD ble $ -0.0003596759.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Internet Token til USD ble $ +0.001096793020366246.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000102368783850398-2.59%
30 dager$ +0.0001176625+3.06%
60 dager$ -0.0003596759-9.34%
90 dager$ +0.001096793020366246+39.88%

Hva er Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Internet Token (INT) Ressurs

Offisiell nettside

Internet Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Internet Token (INT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Internet Token (INT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Internet Token.

Sjekk Internet Tokenprisprognosen nå!

INT til lokale valutaer

Internet Token (INT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Internet Token (INT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Internet Token (INT)

Hvor mye er Internet Token (INT) verdt i dag?
Live INT prisen i USD er 0.00384718 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INT til USD er $ 0.00384718. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Internet Token?
Markedsverdien for INT er $ 1.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INT?
Den sirkulerende forsyningen av INT er 380.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINT ?
INT oppnådde en ATH-pris på 0.096725 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INT?
INT så en ATL-pris på 0.00149396 USD.
Hva er handelsvolumet til INT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INT er -- USD.
Vil INT gå høyere i år?
INT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.