Internet of Intelligence (SN108) tokenomics

Internet of Intelligence (SN108) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Internet of Intelligence (SN108), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 543.75K $ 543.75K $ 543.75K Total forsyning: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Sirkulerende forsyning: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 543.75K $ 543.75K $ 543.75K All-time high: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 All-Time Low: $ 0.345671 $ 0.345671 $ 0.345671 Nåværende pris: $ 0.458879 $ 0.458879 $ 0.458879 Lær mer om Internet of Intelligence (SN108) pris

Internet of Intelligence (SN108) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Internet of Intelligence (SN108) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN108 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN108 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN108s tokenomics, kan du utforske SN108 tokenets livepris!

SN108 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN108 kan være på vei? Vår SN108 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SN108 tokenets prisforutsigelse nå!

