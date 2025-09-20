Internet of Intelligence (SN108) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.511377 $ 0.511377 $ 0.511377 24 timer lav $ 0.551699 $ 0.551699 $ 0.551699 24 timer høy 24 timer lav $ 0.511377$ 0.511377 $ 0.511377 24 timer høy $ 0.551699$ 0.551699 $ 0.551699 All Time High $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Laveste pris $ 0.345671$ 0.345671 $ 0.345671 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -2.22% Prisendring (7D) +1.95% Prisendring (7D) +1.95%

Internet of Intelligence (SN108) sanntidsprisen er $0.519626. I løpet av de siste 24 timene har SN108 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.511377 og et toppnivå på $ 0.551699, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN108 er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.345671.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN108 endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -2.22% over 24 timer og +1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet of Intelligence (SN108) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 604.19K$ 604.19K $ 604.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 604.19K$ 604.19K $ 604.19K Opplagsforsyning 1.16M 1.16M 1.16M Total forsyning 1,163,409.319634509 1,163,409.319634509 1,163,409.319634509

Nåværende markedsverdi på Internet of Intelligence er $ 604.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN108 er 1.16M, med en total tilgang på 1163409.319634509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 604.19K.