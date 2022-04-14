Intern (INTERN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Intern (INTERN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Intern (INTERN) Informasjon $INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community. Offisiell nettside: https://fomo.fund/home Kjøp INTERN nå!

Intern (INTERN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Intern (INTERN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.12K $ 58.12K $ 58.12K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.12K $ 58.12K $ 58.12K All-time high: $ 0.00388484 $ 0.00388484 $ 0.00388484 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Intern (INTERN) pris

Intern (INTERN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Intern (INTERN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INTERN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INTERN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTERNs tokenomics, kan du utforske INTERN tokenets livepris!

INTERN prisforutsigelse Vil du vite hvor INTERN kan være på vei? Vår INTERN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

