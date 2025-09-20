Intern (INTERN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005813 $ 0.00005813 $ 0.00005813 24 timer lav $ 0.00005813 $ 0.00005813 $ 0.00005813 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005813$ 0.00005813 $ 0.00005813 24 timer høy $ 0.00005813$ 0.00005813 $ 0.00005813 All Time High $ 0.00388484$ 0.00388484 $ 0.00388484 Laveste pris $ 0.0000321$ 0.0000321 $ 0.0000321 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +1.36% Prisendring (7D) +1.36%

Intern (INTERN) sanntidsprisen er $0.00005813. I løpet av de siste 24 timene har INTERN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005813 og et toppnivå på $ 0.00005813, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INTERN er $ 0.00388484, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000321.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INTERN endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Intern (INTERN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,866,133.5422243 999,866,133.5422243 999,866,133.5422243

Nåværende markedsverdi på Intern er $ 58.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INTERN er 999.87M, med en total tilgang på 999866133.5422243. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.12K.