Infinity (8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01459634$ 0.01459634 $ 0.01459634 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -3.32% Prisendring (7D) -17.11% Prisendring (7D) -17.11%

Infinity (8) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 8 er $ 0.01459634, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 8 endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -17.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinity (8) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.56K$ 30.56K $ 30.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.56K$ 30.56K $ 30.56K Opplagsforsyning 88.89M 88.89M 88.89M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Infinity er $ 30.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 8 er 88.89M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.56K.