Infinity (8) Informasjon INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token. Offisiell nettside: https://8finity.xyz/ Teknisk dokument: https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity Kjøp 8 nå!

Infinity (8) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinity (8), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.32K $ 25.32K $ 25.32K Total forsyning: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Sirkulerende forsyning: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.32K $ 25.32K $ 25.32K All-time high: $ 0.01459634 $ 0.01459634 $ 0.01459634 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028483 $ 0.00028483 $ 0.00028483 Lær mer om Infinity (8) pris

Infinity (8) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinity (8) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 8 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 8 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 8s tokenomics, kan du utforske 8 tokenets livepris!

