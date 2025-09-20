INFERNO (INF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00000331 $ 0.00000331 $ 0.00000331 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00000331$ 0.00000331 $ 0.00000331 All Time High $ 0.00000484$ 0.00000484 $ 0.00000484 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -97.48% Prisendring (7D) -23.26% Prisendring (7D) -23.26%

INFERNO (INF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00000331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INF er $ 0.00000484, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INF endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -97.48% over 24 timer og -23.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INFERNO (INF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 246.39K$ 246.39K $ 246.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.39K$ 246.39K $ 246.39K Opplagsforsyning 3.03T 3.03T 3.03T Total forsyning 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0

Nåværende markedsverdi på INFERNO er $ 246.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INF er 3.03T, med en total tilgang på 3032451408128.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.39K.