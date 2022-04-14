INFERNO (INF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INFERNO (INF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INFERNO (INF) Informasjon Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token Offisiell nettside: https://inferno.win/ Teknisk dokument: https://docs.inferno.win/inferno Kjøp INF nå!

INFERNO (INF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INFERNO (INF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 212.02K $ 212.02K $ 212.02K Total forsyning: $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T Sirkulerende forsyning: $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 212.02K $ 212.02K $ 212.02K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om INFERNO (INF) pris

INFERNO (INF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INFERNO (INF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INFs tokenomics, kan du utforske INF tokenets livepris!

INF prisforutsigelse Vil du vite hvor INF kan være på vei? Vår INF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INF tokenets prisforutsigelse nå!

