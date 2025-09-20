Impermax (IBEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0485335 $ 0.0485335 $ 0.0485335 24 timer lav $ 0.050965 $ 0.050965 $ 0.050965 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0485335$ 0.0485335 $ 0.0485335 24 timer høy $ 0.050965$ 0.050965 $ 0.050965 All Time High $ 0.106194$ 0.106194 $ 0.106194 Laveste pris $ 0.0010416$ 0.0010416 $ 0.0010416 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -7.32% Prisendring (7D) -7.32%

Impermax (IBEX) sanntidsprisen er $0.04923419. I løpet av de siste 24 timene har IBEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0485335 og et toppnivå på $ 0.050965, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBEX er $ 0.106194, mens den rekordlave prisen er $ 0.0010416.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBEX endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -7.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Impermax (IBEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Opplagsforsyning 72.25M 72.25M 72.25M Total forsyning 72,247,968.805633 72,247,968.805633 72,247,968.805633

Nåværende markedsverdi på Impermax er $ 3.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBEX er 72.25M, med en total tilgang på 72247968.805633. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.56M.