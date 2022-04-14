IF Science (IFSCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IF Science (IFSCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IF Science (IFSCI) Informasjon IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization. Offisiell nettside: https://ifsci.wtf/ Teknisk dokument: https://s.ifsci.wtf/static/whitepaper.pdf Kjøp IFSCI nå!

IF Science (IFSCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IF Science (IFSCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.72K Total forsyning: $ 949.99M Sirkulerende forsyning: $ 949.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.72K All-time high: $ 0.00782424 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

IF Science (IFSCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IF Science (IFSCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IFSCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IFSCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokens er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

IFSCI prisforutsigelse Vil du vite hvor IFSCI kan være på vei? Vår IFSCI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

