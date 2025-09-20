IF Science (IFSCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00782424 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.96%

IF Science (IFSCI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IFSCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IFSCI er $ 0.00782424, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IFSCI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IF Science (IFSCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.72K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.72K Opplagsforsyning 949.99M Total forsyning 949,992,372.557294

Nåværende markedsverdi på IF Science er $ 60.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IFSCI er 949.99M, med en total tilgang på 949992372.557294. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.72K.