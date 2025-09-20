Idexo (IDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01151913 $ 0.01151913 $ 0.01151913 24 timer lav $ 0.04109156 $ 0.04109156 $ 0.04109156 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01151913$ 0.01151913 $ 0.01151913 24 timer høy $ 0.04109156$ 0.04109156 $ 0.04109156 All Time High $ 0.644117$ 0.644117 $ 0.644117 Laveste pris $ 0.00005888$ 0.00005888 $ 0.00005888 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +123.86% Prisendring (7D) +2.89% Prisendring (7D) +2.89%

Idexo (IDO) sanntidsprisen er $0.02616152. I løpet av de siste 24 timene har IDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01151913 og et toppnivå på $ 0.04109156, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDO er $ 0.644117, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +123.86% over 24 timer og +2.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idexo (IDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Opplagsforsyning 82.81M 82.81M 82.81M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Idexo er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDO er 82.81M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.62M.