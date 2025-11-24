Identified Flying Objects pris i dag

Sanntids Identified Flying Objects (IFO) pris i dag er $ 0.00000786, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende IFO til USD konverteringssats er $ 0.00000786 per IFO.

Identified Flying Objects rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,856.08, med en sirkulerende forsyning på 1.00B IFO. I løpet av de siste 24 timene IFO har den blitt handlet mellom $ 0.00000771(laveste) og $ 0.00000794 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00032977, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000632.

Kortsiktig har IFO beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og +11.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Identified Flying Objects (IFO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.86K$ 7.86K $ 7.86K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

