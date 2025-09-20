IBS (IBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00079117 24 timer høy $ 0.00079434 All Time High $ 0.00117365 Laveste pris $ 0.00060 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.63%

IBS (IBS) sanntidsprisen er $0.00079328. I løpet av de siste 24 timene har IBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00079117 og et toppnivå på $ 0.00079434, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBS er $ 0.00117365, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IBS (IBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.87M Opplagsforsyning 4.03B Total forsyning 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IBS er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBS er 4.03B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.87M.