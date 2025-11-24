Hva er LIQ

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iAero Protocol LIQ (LIQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Markedsverdi: $ 1.32M Total forsyning: $ 32.22M Sirkulerende forsyning: $ 13.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.17M All-time high: $ 0.122092 All-Time Low: $ 0.075217 Nåværende pris: $ 0.098428

iAero Protocol LIQ (LIQ) Informasjon Offisiell nettside: https://iaero.finance Teknisk dokument: https://docs.iaero.finance

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iAero Protocol LIQ (LIQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIQs tokenomics, kan du utforske LIQ tokenets livepris!

