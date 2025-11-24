iAero Protocol LIQ pris i dag

Sanntids iAero Protocol LIQ (LIQ) pris i dag er $ 0.098428, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LIQ til USD konverteringssats er $ 0.098428 per LIQ.

iAero Protocol LIQ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,315,070, med en sirkulerende forsyning på 13.36M LIQ. I løpet av de siste 24 timene LIQ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.122092, mens tidenes laveste notering var $ 0.075217.

Kortsiktig har LIQ beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.17M Opplagsforsyning 13.36M Total forsyning 32,215,956.27944442

