Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyperpigmentation ($HYPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyperpigmentation ($HYPER) Informasjon $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Offisiell nettside: https://hyperonsol.com/ Kjøp $HYPER nå!

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperpigmentation ($HYPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M All-time high: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 All-Time Low: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Nåværende pris: $ 0.01260357 $ 0.01260357 $ 0.01260357 Lær mer om Hyperpigmentation ($HYPER) pris

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyperpigmentation ($HYPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HYPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HYPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HYPERs tokenomics, kan du utforske $HYPER tokenets livepris!

$HYPER prisforutsigelse Vil du vite hvor $HYPER kan være på vei? Vår $HYPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $HYPER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!