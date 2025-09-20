Hyperpigmentation ($HYPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01462442 $ 0.01462442 $ 0.01462442 24 timer lav $ 0.01527296 $ 0.01527296 $ 0.01527296 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01462442$ 0.01462442 $ 0.01462442 24 timer høy $ 0.01527296$ 0.01527296 $ 0.01527296 All Time High $ 0.02977547$ 0.02977547 $ 0.02977547 Laveste pris $ 0.00199354$ 0.00199354 $ 0.00199354 Prisendring (1H) -1.06% Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) -19.64% Prisendring (7D) -19.64%

Hyperpigmentation ($HYPER) sanntidsprisen er $0.01489274. I løpet av de siste 24 timene har $HYPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01462442 og et toppnivå på $ 0.01527296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HYPER er $ 0.02977547, mens den rekordlave prisen er $ 0.00199354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HYPER endret seg med -1.06% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -19.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperpigmentation ($HYPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.90M$ 14.90M $ 14.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.90M$ 14.90M $ 14.90M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hyperpigmentation er $ 14.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HYPER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.90M.