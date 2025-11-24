HyperChainX pris i dag

Sanntids HyperChainX (HPX) pris i dag er $ 0.00257272, med en 1.04% endring de siste 24 timene. Nåværende HPX til USD konverteringssats er $ 0.00257272 per HPX.

HyperChainX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,573,772, med en sirkulerende forsyning på 1.00B HPX. I løpet av de siste 24 timene HPX har den blitt handlet mellom $ 0.00253955(laveste) og $ 0.00257485 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00972126, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003694.

Kortsiktig har HPX beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -27.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HyperChainX (HPX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HyperChainX er $ 2.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.57M.