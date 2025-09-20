Hydration (HDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00929593 24 timer lav $ 0.00972581 24 timer høy All Time High $ 0.03993264 Laveste pris $ 0.00357925 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -3.96% Prisendring (7D) +3.63%

Hydration (HDX) sanntidsprisen er $0.00933351. I løpet av de siste 24 timene har HDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00929593 og et toppnivå på $ 0.00972581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HDX er $ 0.03993264, mens den rekordlave prisen er $ 0.00357925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HDX endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -3.96% over 24 timer og +3.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hydration (HDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.97M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.94M Opplagsforsyning 5.89B Total forsyning 6,423,003,047.731379

Nåværende markedsverdi på Hydration er $ 54.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HDX er 5.89B, med en total tilgang på 6423003047.731379. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.94M.