HUSD (HUSD) Informasjon HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations. Offisiell nettside: https://www.stcoins.com/ Kjøp HUSD nå!

HUSD (HUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HUSD (HUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.10M Total forsyning: $ 187.82M Sirkulerende forsyning: $ 187.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.10M All-time high: $ 1.25 All-Time Low: $ 0.01822305 Nåværende pris: $ 0.0323717 Lær mer om HUSD (HUSD) pris

HUSD (HUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HUSD (HUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUSDs tokenomics, kan du utforske HUSD tokenets livepris!

HUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor HUSD kan være på vei? Vår HUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HUSD tokenets prisforutsigelse nå!

