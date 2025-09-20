HUSD (HUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03216381 $ 0.03216381 $ 0.03216381 24 timer lav $ 0.03394555 $ 0.03394555 $ 0.03394555 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03216381$ 0.03216381 $ 0.03216381 24 timer høy $ 0.03394555$ 0.03394555 $ 0.03394555 All Time High $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Laveste pris $ 0.01822305$ 0.01822305 $ 0.01822305 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) +1.45% Prisendring (7D) -2.51% Prisendring (7D) -2.51%

HUSD (HUSD) sanntidsprisen er $0.03262892. I løpet av de siste 24 timene har HUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03216381 og et toppnivå på $ 0.03394555, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSD er $ 1.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.01822305.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSD endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, +1.45% over 24 timer og -2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HUSD (HUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Opplagsforsyning 187.82M 187.82M 187.82M Total forsyning 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786

Nåværende markedsverdi på HUSD er $ 6.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSD er 187.82M, med en total tilgang på 187817004.8973786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.13M.