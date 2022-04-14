HUG (HUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HUG (HUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HUG (HUG) Informasjon HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network. Offisiell nettside: https://hug.meme/ Kjøp HUG nå!

HUG (HUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HUG (HUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 156.70K $ 156.70K $ 156.70K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 91.48B $ 91.48B $ 91.48B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.31K $ 171.31K $ 171.31K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HUG (HUG) pris

HUG (HUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HUG (HUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUGs tokenomics, kan du utforske HUG tokenets livepris!

