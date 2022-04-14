Huanghuali Token (HLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Huanghuali Token (HLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Huanghuali Token (HLT) Informasjon Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Offisiell nettside: https://www.holytoken.net Teknisk dokument: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Kjøp HLT nå!

Huanghuali Token (HLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Huanghuali Token (HLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K Total forsyning: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Sirkulerende forsyning: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K All-time high: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 All-Time Low: $ 0.493219 $ 0.493219 $ 0.493219 Nåværende pris: $ 0.493378 $ 0.493378 $ 0.493378 Lær mer om Huanghuali Token (HLT) pris

Huanghuali Token (HLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Huanghuali Token (HLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HLTs tokenomics, kan du utforske HLT tokenets livepris!

HLT prisforutsigelse
Vil du vite hvor HLT kan være på vei? Vår HLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

