Dagens Huanghuali Token livepris er 0.493378 USD. Spor prisoppdateringer for HLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Huanghuali Token livepris er 0.493378 USD. Spor prisoppdateringer for HLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HLT

HLT Prisinformasjon

HLT teknisk dokument

HLT Offisiell nettside

HLT tokenomics

HLT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Huanghuali Token Logo

Huanghuali Token Pris (HLT)

Ikke oppført

1 HLT til USD livepris:

$0.493378
$0.493378$0.493378
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Huanghuali Token (HLT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:19:29 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 0.493219
$ 0.493219$ 0.493219

--

--

-38.84%

-38.84%

Huanghuali Token (HLT) sanntidsprisen er $0.493378. I løpet av de siste 24 timene har HLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLT er $ 4.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.493219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -38.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huanghuali Token (HLT) Markedsinformasjon

$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K

--
----

$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K

161.15K
161.15K 161.15K

161,153.83
161,153.83 161,153.83

Nåværende markedsverdi på Huanghuali Token er $ 79.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLT er 161.15K, med en total tilgang på 161153.83. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.51K.

Huanghuali Token (HLT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Huanghuali Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Huanghuali Token til USD ble $ -0.1907927262.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Huanghuali Token til USD ble $ -0.1951477245.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Huanghuali Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.1907927262-38.67%
60 dager$ -0.1951477245-39.55%
90 dager$ 0--

Hva er Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Huanghuali Token (HLT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Huanghuali Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Huanghuali Token (HLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Huanghuali Token (HLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Huanghuali Token.

Sjekk Huanghuali Tokenprisprognosen nå!

HLT til lokale valutaer

Huanghuali Token (HLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Huanghuali Token (HLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Huanghuali Token (HLT)

Hvor mye er Huanghuali Token (HLT) verdt i dag?
Live HLT prisen i USD er 0.493378 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HLT til USD er $ 0.493378. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Huanghuali Token?
Markedsverdien for HLT er $ 79.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HLT?
Den sirkulerende forsyningen av HLT er 161.15K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHLT ?
HLT oppnådde en ATH-pris på 4.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HLT?
HLT så en ATL-pris på 0.493219 USD.
Hva er handelsvolumet til HLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HLT er -- USD.
Vil HLT gå høyere i år?
HLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:19:29 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.