HOLD (EARN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214098 $ 0.00214098 $ 0.00214098 24 timer lav $ 0.00306847 $ 0.00306847 $ 0.00306847 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00214098$ 0.00214098 $ 0.00214098 24 timer høy $ 0.00306847$ 0.00306847 $ 0.00306847 All Time High $ 0.02784741$ 0.02784741 $ 0.02784741 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +12.09% Prisendring (7D) +20.84% Prisendring (7D) +20.84%

HOLD (EARN) sanntidsprisen er $0.00261271. I løpet av de siste 24 timene har EARN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214098 og et toppnivå på $ 0.00306847, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EARN er $ 0.02784741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EARN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +12.09% over 24 timer og +20.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOLD (EARN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 422.36M 422.36M 422.36M Total forsyning 422,361,915.7460342 422,361,915.7460342 422,361,915.7460342

Nåværende markedsverdi på HOLD er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EARN er 422.36M, med en total tilgang på 422361915.7460342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.