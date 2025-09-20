Dagens HOLD livepris er 0.00261271 USD. Spor prisoppdateringer for EARN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EARN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HOLD livepris er 0.00261271 USD. Spor prisoppdateringer for EARN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EARN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HOLD Logo

HOLD Pris (EARN)

Ikke oppført

1 EARN til USD livepris:

$0.00261271
$0.00261271
+12.00%1D
USD
HOLD (EARN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:41 (UTC+8)

HOLD (EARN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00214098
$ 0.00214098
24 timer lav
$ 0.00306847
$ 0.00306847
24 timer høy

$ 0.00214098
$ 0.00214098

$ 0.00306847
$ 0.00306847

$ 0.02784741
$ 0.02784741

$ 0
$ 0

-0.00%

+12.09%

+20.84%

+20.84%

HOLD (EARN) sanntidsprisen er $0.00261271. I løpet av de siste 24 timene har EARN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214098 og et toppnivå på $ 0.00306847, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EARN er $ 0.02784741, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EARN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +12.09% over 24 timer og +20.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOLD (EARN) Markedsinformasjon

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 1.10M
$ 1.10M

422.36M
422.36M

422,361,915.7460342
422,361,915.7460342

Nåværende markedsverdi på HOLD er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EARN er 422.36M, med en total tilgang på 422361915.7460342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.

HOLD (EARN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HOLD til USD ble $ +0.00028188.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HOLD til USD ble $ +0.0007717731.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HOLD til USD ble $ +0.0002324530.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HOLD til USD ble $ -0.000009984673892211.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00028188+12.09%
30 dager$ +0.0007717731+29.54%
60 dager$ +0.0002324530+8.90%
90 dager$ -0.000009984673892211-0.38%

Hva er HOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HOLD (EARN) Ressurs

Offisiell nettside

HOLD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HOLD (EARN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HOLD (EARN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HOLD.

Sjekk HOLDprisprognosen nå!

EARN til lokale valutaer

HOLD (EARN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HOLD (EARN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EARN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HOLD (EARN)

Hvor mye er HOLD (EARN) verdt i dag?
Live EARN prisen i USD er 0.00261271 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EARN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EARN til USD er $ 0.00261271. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HOLD?
Markedsverdien for EARN er $ 1.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EARN?
Den sirkulerende forsyningen av EARN er 422.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEARN ?
EARN oppnådde en ATH-pris på 0.02784741 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EARN?
EARN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EARN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EARN er -- USD.
Vil EARN gå høyere i år?
EARN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EARN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.