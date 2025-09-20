HighKey (HIGHKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00337528 24 timer lav $ 0.00355424 24 timer høy All Time High $ 0.01283211 Laveste pris $ 0.00243188 Prisendring (1H) -0.98% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -3.41%

HighKey (HIGHKEY) sanntidsprisen er $0.00339101. I løpet av de siste 24 timene har HIGHKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00337528 og et toppnivå på $ 0.00355424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIGHKEY er $ 0.01283211, mens den rekordlave prisen er $ 0.00243188.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIGHKEY endret seg med -0.98% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -3.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HighKey (HIGHKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.22M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.22M Opplagsforsyning 950.00M Total forsyning 949,999,422.147522

Nåværende markedsverdi på HighKey er $ 3.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIGHKEY er 950.00M, med en total tilgang på 949999422.147522. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.22M.