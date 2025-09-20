HeroesChained (HEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00158052 24 timer lav $ 0.00162487 24 timer høy All Time High $ 3.3 Laveste pris $ 0.00120063 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) +9.61%

HeroesChained (HEC) sanntidsprisen er $0.00159782. I løpet av de siste 24 timene har HEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00158052 og et toppnivå på $ 0.00162487, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEC er $ 3.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.00120063.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og +9.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HeroesChained (HEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.78K Opplagsforsyning 49.84M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HeroesChained er $ 79.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEC er 49.84M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.78K.