HEFE (HEFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HEFE (HEFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

HEFE (HEFE) Informasjon $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. Offisiell nettside: https://hefeonavax.com/ Kjøp HEFE nå!

HEFE (HEFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HEFE (HEFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 945.88K $ 945.88K $ 945.88K Total forsyning: $ 633.53M $ 633.53M $ 633.53M Sirkulerende forsyning: $ 633.53M $ 633.53M $ 633.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 945.88K $ 945.88K $ 945.88K All-time high: $ 0.00367726 $ 0.00367726 $ 0.00367726 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00149302 $ 0.00149302 $ 0.00149302 Lær mer om HEFE (HEFE) pris

HEFE (HEFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HEFE (HEFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEFEs tokenomics, kan du utforske HEFE tokenets livepris!

